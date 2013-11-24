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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4573457445754576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat, читайте условия "Welcome Бонус" — с августа 2020 года сделали обязательное требование осуществить эту безналичную операцию за счёт кредитных средств.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2905
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:25

  ukrprom2014 написав:
  Ой+ написав:Набрав +100 для кешбеку і здивуванням побачив, що кешбек окремо рахується по дебетній та кредитній картці, яка в мене без ліміту, а щоб вивести треба по кожній сягнути цієї планки.

Да, несколько месяцев назад они тек хитро придумали.
У скунса смысла юзать дебитку для КБ при наличии кредитки нет.
Дебитки тут для другого пердназначены.


Я спочатку обзавівся дебеткою, потім кредиткою, на яку ніяк не дадуть КЛ. Відкрив навіть депо для стимуляції банки. Мені рекомендували поюзати кредитку якби для стимуляції процесу виділення КЛ. Тому і вийшло таке роздвоєння. Зараз потрібно все ж таки добити на дебетці суму до кешбеку - там менше потрібно, а тоді можна вже тільки на кредитку по потребі налягати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:32

Нагадайте, де в додатку можна подивитись рефералку і запросити друга на кредитку?! Бо щось не можу знайти.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Rainbow, ніде. Така функція не реалізована. Дивиться SMS від банку чи спробуйте звернутися до підтримки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2905
З нами з: 08.03.18
Подякував: 329 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:29

MASolomko
дякую!
Rainbow
 
Повідомлень: 3058
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:45

  Scotch написав:Люди,объясните,как такое возможно?На сберегательном счету 2.5% на остаток,если доллар,это больше,чем любой валютный депозит.https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/ Когда такое было?Может,глюк на сайте,надо звонить в банк.


Щойно дзвонив на гарячу лінію- на сайті вказана неактуальна інформація.

На даний момент відсоткова ставка по Ощадному рахунку 0.1% в доларах і 0.05% в євро.
Scorpio38
 
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