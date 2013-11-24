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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
candidat, читайте условия "Welcome Бонус" — с августа 2020 года сделали обязательное требование осуществить эту безналичную операцию за счёт кредитных средств.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:25
Я спочатку обзавівся дебеткою, потім кредиткою, на яку ніяк не дадуть КЛ. Відкрив навіть депо для стимуляції банки. Мені рекомендували поюзати кредитку якби для стимуляції процесу виділення КЛ. Тому і вийшло таке роздвоєння. Зараз потрібно все ж таки добити на дебетці суму до кешбеку - там менше потрібно, а тоді можна вже тільки на кредитку по потребі налягати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:32
Нагадайте, де в додатку можна подивитись рефералку і запросити друга на кредитку?! Бо щось не можу знайти.
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Rainbow, ніде. Така функція не реалізована. Дивиться SMS від банку чи спробуйте звернутися до підтримки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:45
Щойно дзвонив на гарячу лінію- на сайті вказана неактуальна інформація.
На даний момент відсоткова ставка по Ощадному рахунку 0.1% в доларах і 0.05% в євро.
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