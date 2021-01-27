|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:10
candidat, читайте условия "Welcome Бонус" — с августа 2020 года сделали обязательное требование осуществить эту безналичную операцию за счёт кредитных средств.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2906
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:25
ukrprom2014 написав: Ой+ написав:
Набрав +100 для кешбеку і здивуванням побачив, що кешбек окремо рахується по дебетній та кредитній картці, яка в мене без ліміту, а щоб вивести треба по кожній сягнути цієї планки.
Да, несколько месяцев назад они тек хитро придумали.
У скунса смысла юзать дебитку для КБ при наличии кредитки нет.
Дебитки тут для другого пердназначены.
Я спочатку обзавівся дебеткою, потім кредиткою, на яку ніяк не дадуть КЛ. Відкрив навіть депо для стимуляції банки. Мені рекомендували поюзати кредитку якби для стимуляції процесу виділення КЛ. Тому і вийшло таке роздвоєння. Зараз потрібно все ж таки добити на дебетці суму до кешбеку - там менше потрібно, а тоді можна вже тільки на кредитку по потребі налягати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3973
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:32
Нагадайте, де в додатку можна подивитись рефералку і запросити друга на кредитку?! Бо щось не можу знайти.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3058
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:52
Rainbow, ніде. Така функція не реалізована. Дивиться SMS від банку чи спробуйте звернутися до підтримки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2906
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:29
MASolomko
дякую!
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3058
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:45
Щойно дзвонив на гарячу лінію- на сайті вказана неактуальна інформація.
На даний момент відсоткова ставка по Ощадному рахунку 0.1% в доларах і 0.05% в євро.
-
Scorpio38
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 16.01.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 20:42
Scorpio38 написав:
Щойно дзвонив на гарячу лінію- на сайті вказана неактуальна інформація.
На даний момент відсоткова ставка по Ощадному рахунку 0.1% в доларах і 0.05% в євро.
В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|92620
|11059515
|
|
|269
|85213
|
Сер 27 січ, 2021 21:36
ruvex
|
|18542
|2622347
|
Сер 27 січ, 2021 21:04
ruvex
|