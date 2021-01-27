Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:13
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:03
Я вам скажу в чем смысл. Не, не депозитов, а такого поведения банков. У банков есть ежедневная отчетность в НБУ по ставкам привлекаемых депозитов. НБУ за депо "жарит" те банки которые заплывают "за буйки" (в понимании НБУ). Вы ж понимаете почему банки так дружно поопускали везде ставки по депо... А по текущим счетам такой отчетности у банков нет - то есть привлечение на них не грозит "поркой" от НБУ - вот и привлекают если нужны ресурсы
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