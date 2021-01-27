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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4574457545764577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:13

  wolt450 написав: В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2

Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:03

  lloydbanksua написав:
  wolt450 написав: В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2

Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.

Я вам скажу в чем смысл. Не, не депозитов, а такого поведения банков. У банков есть ежедневная отчетность в НБУ по ставкам привлекаемых депозитов. НБУ за депо "жарит" те банки которые заплывают "за буйки" (в понимании НБУ). Вы ж понимаете почему банки так дружно поопускали везде ставки по депо... А по текущим счетам такой отчетности у банков нет - то есть привлечение на них не грозит "поркой" от НБУ - вот и привлекают если нужны ресурсы ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:47

  Flamingo написав: Я вам скажу в чем смысл. Не, не депозитов, а такого поведения банков. У банков есть ежедневная отчетность в НБУ по ставкам привлекаемых депозитов. НБУ за депо "жарит" те банки которые заплывают "за буйки" (в понимании НБУ). Вы ж понимаете почему банки так дружно поопускали везде ставки по депо... А по текущим счетам такой отчетности у банков нет - то есть привлечение на них не грозит "поркой" от НБУ - вот и привлекают если нужны ресурсы

Вполне логично. Только у скунса это сделано не очень удобно, особенно с учётом отсутствия валютных карт (не понимаю, как вообще такое может быть).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:28

  lloydbanksua написав:Вполне логично. Только у скунса это сделано не очень удобно, особенно с учётом отсутствия валютных карт (не понимаю, как вообще такое может быть).

Реально раздражает необходимость переться в отделение для операций с валютой...
Adast
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  #<1 ... 4574457545764577
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