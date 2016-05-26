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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:13
wolt450 написав:
В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2
Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:03
lloydbanksua написав: wolt450 написав:
В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2
Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.
Я вам скажу в чем смысл. Не, не депозитов, а такого поведения банков. У банков есть ежедневная отчетность в НБУ по ставкам привлекаемых депозитов. НБУ за депо "жарит" те банки которые заплывают "за буйки" (в понимании НБУ). Вы ж понимаете почему банки так дружно поопускали везде ставки по депо... А по текущим счетам такой отчетности у банков нет - то есть привлечение на них не грозит "поркой" от НБУ - вот и привлекают если нужны ресурсы
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:47
Flamingo написав:
Я вам скажу в чем смысл. Не, не депозитов, а такого поведения банков. У банков есть ежедневная отчетность в НБУ по ставкам привлекаемых депозитов. НБУ за депо "жарит" те банки которые заплывают "за буйки" (в понимании НБУ). Вы ж понимаете почему банки так дружно поопускали везде ставки по депо... А по текущим счетам такой отчетности у банков нет - то есть привлечение на них не грозит "поркой" от НБУ - вот и привлекают если нужны ресурсы
Вполне логично. Только у скунса это сделано не очень удобно, особенно с учётом отсутствия валютных карт (не понимаю, как вообще такое может быть).
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Додано: Чет 28 січ, 2021 14:28
lloydbanksua написав:
Вполне логично. Только у скунса это сделано не очень удобно, особенно с учётом отсутствия валютных карт (не понимаю, как вообще такое может быть).
Реально раздражает необходимость переться в отделение для операций с валютой...
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:42
zoawlhxc написав:
кредитка с лимитом 1000 на пенсионера
как повысить лимит? по телефону отказали,бот в телеге молчит
Скорей всего пенсия не судейская, поэтому - никак
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:12
zoawlhxc написав:
кредитка с лимитом 1000 на пенсионера
как повысить лимит? по телефону отказали,бот в телеге молчит
Юзати і банк проявить добру волю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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