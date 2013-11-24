wolt450 написав: В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2
Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.
Я вам скажу в чем смысл. Не, не депозитов, а такого поведения банков. У банков есть ежедневная отчетность в НБУ по ставкам привлекаемых депозитов. НБУ за депо "жарит" те банки которые заплывают "за буйки" (в понимании НБУ). Вы ж понимаете почему банки так дружно поопускали везде ставки по депо... А по текущим счетам такой отчетности у банков нет - то есть привлечение на них не грозит "поркой" от НБУ - вот и привлекают если нужны ресурсы
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав: Я вам скажу в чем смысл. Не, не депозитов, а такого поведения банков. У банков есть ежедневная отчетность в НБУ по ставкам привлекаемых депозитов. НБУ за депо "жарит" те банки которые заплывают "за буйки" (в понимании НБУ). Вы ж понимаете почему банки так дружно поопускали везде ставки по депо... А по текущим счетам такой отчетности у банков нет - то есть привлечение на них не грозит "поркой" от НБУ - вот и привлекают если нужны ресурсы
Вполне логично. Только у скунса это сделано не очень удобно, особенно с учётом отсутствия валютных карт (не понимаю, как вообще такое может быть).
zoawlhxc написав:кредитка с лимитом 1000 на пенсионера как повысить лимит? по телефону отказали,бот в телеге молчит
Юзати і банк проявить добру волю.
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Квесторе_поверніться написав:Юзати і банк проявить добру волю.
Маловероятно. После посещения точки кредитования, ангелочек-девочка разобралась и сообщила - ничче не поможет, только переоткритие карти . Сейчас ковид и банк не горит желанием повишать себе кредитную нагрузку.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Не актуально, тут у всех по несколько КОКО-дебиток
Яким боком дебетки до депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.