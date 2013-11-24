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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4576457745784579>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:51

  Квесторе_поверніться написав:Яким боком дебетки до депо?

Тим, яким дають +40 грн по рефералці.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:55

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яким боком дебетки до депо?

Тим, яким дають +40 грн по рефералці.

Це по кокодебіт...по кококредит (жовтій) цілих 200 грязними.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Яким боком дебетки до депо?

15% на залишок - краще любого депо на сьогодні.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:04

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яким боком дебетки до депо?

15% на залишок - краще любого депо на сьогодні.

Більше 15000 де маринувать?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:04

  greenozon написав:УВАГА УВАГА
завтра останній день нормальної акції в банку
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf

У чому полягають умови акції - у відритті депозиту та здійсненні однієї з перерахованих операцій у період до 29 січня включно? Де на сайті банку можна знайти посилання на цю акцію?
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:06

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Юзати і банк проявить добру волю.

Маловероятно. После посещения точки кредитования, ангелочек-девочка разобралась и сообщила - ничче не поможет, только переоткритие карти . Сейчас ковид и банк не горит желанием повишать себе кредитную нагрузку.

получается как открыл с лимитом так и будет без изменений?
что за странная механика
приват насыпает больше без вопросов
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:07

  kharkiver написав:
  greenozon написав:УВАГА УВАГА
завтра останній день нормальної акції в банку
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf

У чому полягають умови акції - у відритті депозиту та здійсненні однієї з перерахованих операцій у період до 29 січня включно? Де на сайті банку можна знайти посилання на цю акцію?

Депо на рік онлай+3,7% грязними бонус, виплата бонусу 4 траншами поквартально.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:10

  Квесторе_поверніться написав:
  kharkiver написав:
  greenozon написав:УВАГА УВАГА
завтра останній день нормальної акції в банку
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf

У чому полягають умови акції - у відритті депозиту та здійсненні однієї з перерахованих операцій у період до 29 січня включно? Де на сайті банку можна знайти посилання на цю акцію?

Депо на рік онлай+3,7% грязними бонус, виплата бонусу 4 траншами поквартально.

Щось з офіційних умов це не дуже випливає...
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

І звідки інформація про цю акцію? Бо на сайті банку я не можу знайти жодної згадки, у переліку акційних пропозиція вона відсутня.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kharkiver написав:Щось з офіційних умов це не дуже випливає...

Пункт 4.2.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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