Тим, яким дають +40 грн по рефералці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:51
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:55
Це по кокодебіт...по кококредит (жовтій) цілих 200 грязними.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
15% на залишок - краще любого депо на сьогодні.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:04
Більше 15000 де маринувать?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:04
У чому полягають умови акції - у відритті депозиту та здійсненні однієї з перерахованих операцій у період до 29 січня включно? Де на сайті банку можна знайти посилання на цю акцію?
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся!
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:06
получается как открыл с лимитом так и будет без изменений?
что за странная механика
приват насыпает больше без вопросов
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:07
Депо на рік онлай+3,7% грязними бонус, виплата бонусу 4 траншами поквартально.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:10
Щось з офіційних умов це не дуже випливає...
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся!
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
І звідки інформація про цю акцію? Бо на сайті банку я не можу знайти жодної згадки, у переліку акційних пропозиція вона відсутня.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся!
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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