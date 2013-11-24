Вона десь там захована серед КоКокарти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:26
Вона десь там захована серед КоКокарти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:41
Перерив усі коко-крати, нічого не знайшов. До речі, мені телефонував співробітник банку з приводу цієї акції, сказав, що вся інформація є на сайті, але знайти нічого не вдається. Якась слизька пропозиція від банку...
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся!
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:42
Там не сказано, що це саме вклад "Онлайн".
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся!
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
На 0800301003 передзвонити.
Завтра в відділенні уточнити і попросити щоб роздрукували умови аХції бонус і пидписали кожну сторінку...а вже після цього приймати виважене рішення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:17
в ІБ лише один тип депозиту можна відкрити
і його назва - Онлайн
колись раніше було багато депо-продуктів, все порізали до мінімалізму
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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