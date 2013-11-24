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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4576457745784579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:26

  kharkiver написав:І звідки інформація про цю акцію? Бо на сайті банку я не можу знайти жодної згадки, у переліку акційних пропозиція вона відсутня.

Вона десь там захована серед КоКокарти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36093
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:41

  Квесторе_поверніться написав:
  kharkiver написав:І звідки інформація про цю акцію? Бо на сайті банку я не можу знайти жодної згадки, у переліку акційних пропозиція вона відсутня.

Вона десь там захована серед КоКокарти.

Перерив усі коко-крати, нічого не знайшов. До речі, мені телефонував співробітник банку з приводу цієї акції, сказав, що вся інформація є на сайті, але знайти нічого не вдається. Якась слизька пропозиція від банку...
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
Повідомлень: 116
З нами з: 02.04.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:42

  Квесторе_поверніться написав:
  kharkiver написав:Щось з офіційних умов це не дуже випливає...

Пункт 4.2.

Там не сказано, що це саме вклад "Онлайн".
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
Повідомлень: 116
З нами з: 02.04.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kharkiver написав:Там не сказано, що це саме вклад "Онлайн".

На 0800301003 передзвонити.
Завтра в відділенні уточнити і попросити щоб роздрукували умови аХції бонус і пидписали кожну сторінку...а вже після цього приймати виважене рішення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36093
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:17

  kharkiver написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kharkiver написав:Щось з офіційних умов це не дуже випливає...

Пункт 4.2.

Там не сказано, що це саме вклад "Онлайн".


в ІБ лише один тип депозиту можна відкрити
і його назва - Онлайн

колись раніше було багато депо-продуктів, все порізали до мінімалізму
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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З нами з: 01.06.14
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