kharkiver написав:І звідки інформація про цю акцію? Бо на сайті банку я не можу знайти жодної згадки, у переліку акційних пропозиція вона відсутня.
Вона десь там захована серед КоКокарти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
kharkiver написав:І звідки інформація про цю акцію? Бо на сайті банку я не можу знайти жодної згадки, у переліку акційних пропозиція вона відсутня.
Вона десь там захована серед КоКокарти.
Перерив усі коко-крати, нічого не знайшов. До речі, мені телефонував співробітник банку з приводу цієї акції, сказав, що вся інформація є на сайті, але знайти нічого не вдається. Якась слизька пропозиція від банку...
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся!
kharkiver написав:Там не сказано, що це саме вклад "Онлайн".
На 0800301003 передзвонити. Завтра в відділенні уточнити і попросити щоб роздрукували умови аХції бонус і пидписали кожну сторінку...а вже після цього приймати виважене рішення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
kharkiver написав:І звідки інформація про цю акцію? Бо на сайті банку я не можу знайти жодної згадки, у переліку акційних пропозиція вона відсутня.
Вона десь там захована серед КоКокарти.
Перерив усі коко-крати, нічого не знайшов. До речі, мені телефонував співробітник банку з приводу цієї акції, сказав, що вся інформація є на сайті, але знайти нічого не вдається. Якась слизька пропозиція від банку...
ukrprom2014 написав:Как думаете, с 15К на КОКО-дебитке снять 170 грн. лучше завтра до обеда, или они % в воскресенье закинут на счет?
Переказую на БВК завтра.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.