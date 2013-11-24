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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:32
vitaliy_berdinskikh написав: lloydbanksua написав: wolt450 написав:
В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2
Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.
На счёте для депозитов такие же комиссии.
Тобто припустімо я заніс 10000 баксів на депозит
а знімати буду 10 днів?
не вірю
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greenozon
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