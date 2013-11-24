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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4577457845794580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lloydbanksua написав:
  wolt450 написав: В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2

Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.

На счёте для депозитов такие же комиссии.

Тобто припустімо я заніс 10000 баксів на депозит
а знімати буду 10 днів? :)
не вірю
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 4577457845794580
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