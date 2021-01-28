Тобто припустімо я заніс 10000 баксів на депозит
а знімати буду 10 днів?
не вірю
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:32
Тобто припустімо я заніс 10000 баксів на депозит
а знімати буду 10 днів?
не вірю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Привіт! Підкажіть, пліз, принцип нарахування % на залишок дебетової КОКО Кард.
Скажімо, ящо на рахунку знаходиться 20К:
- на всю суму нараховується 8,5%?
- чи на 15к - 15%, а на решту 5к - 8.5%?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 04:54
Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:17
До которого часа самое позднее надо оформить депозит Онлайн, чтоб деньги засчитались день в день, а проценты начали капать с завтрашнего дня. Ну и чтоб мимо акции с бонусом 3,7% не пролететь. Сегодня ж по ней последний день.
Кстати, чтоб участвовать в акции с бонусом 3,7%, надо только депозит открыть и всё? Не надо никаких предварительных заявок до открытия, подтверждений после открытия?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вам час до секунд сказати? Можливо ще й суму кешбеку до копійки порахувати?
Звідки беруться такі питання??????????????
Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:50
Пятниця..можливо в когось є практика відкриття онлайндепо в передвихідний день.
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