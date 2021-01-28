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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4577457845794580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lloydbanksua написав:
  wolt450 написав: В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2

Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.

На счёте для депозитов такие же комиссии.

Тобто припустімо я заніс 10000 баксів на депозит
а знімати буду 10 днів? :)
не вірю
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Привіт! Підкажіть, пліз, принцип нарахування % на залишок дебетової КОКО Кард.
Скажімо, ящо на рахунку знаходиться 20К:
- на всю суму нараховується 8,5%?
- чи на 15к - 15%, а на решту 5к - 8.5%?
reg2f
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 04:54

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:Как думаете, с 15К на КОКО-дебитке снять 170 грн. лучше завтра до обеда, или они % в воскресенье закинут на счет?

Переказую на БВК завтра.

Перестрахувався, зняв %% 8)
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:17

До которого часа самое позднее надо оформить депозит Онлайн, чтоб деньги засчитались день в день, а проценты начали капать с завтрашнего дня. Ну и чтоб мимо акции с бонусом 3,7% не пролететь. Сегодня ж по ней последний день.
Кстати, чтоб участвовать в акции с бонусом 3,7%, надо только депозит открыть и всё? Не надо никаких предварительных заявок до открытия, подтверждений после открытия?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat написав:До которого часа самое позднее надо оформить депозит Онлайн, чтоб деньги засчитались день в день, а проценты начали капать с завтрашнего дня. Ну и чтоб мимо акции с бонусом 3,7% не пролететь. Сегодня ж по ней последний день.
Кстати, чтоб участвовать в акции с бонусом 3,7%, надо только депозит открыть и всё? Не надо никаких предварительных заявок до открытия, подтверждений после открытия?
Вам час до секунд сказати? Можливо ще й суму кешбеку до копійки порахувати?
Звідки беруться такі питання??????????????
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:50

  Rimlyanin1 написав:
candidat написав:До которого часа самое позднее надо оформить депозит Онлайн, чтоб деньги засчитались день в день, а проценты начали капать с завтрашнего дня. Ну и чтоб мимо акции с бонусом 3,7% не пролететь. Сегодня ж по ней последний день.
Кстати, чтоб участвовать в акции с бонусом 3,7%, надо только депозит открыть и всё? Не надо никаких предварительных заявок до открытия, подтверждений после открытия?
Вам час до секунд сказати? Можливо ще й суму кешбеку до копійки порахувати?
Звідки беруться такі питання??????????????

Пятниця..можливо в когось є практика відкриття онлайндепо в передвихідний день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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