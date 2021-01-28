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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:32
vitaliy_berdinskikh написав: lloydbanksua написав: wolt450 написав:
В відділенні вчора підтвердили - в січні підняли до 2.5-2
Непонятно только, в чем смысл тогда депозитов. Разве что в комиссии на снятие больше 1000 со сберегательного.
На счёте для депозитов такие же комиссии.
Тобто припустімо я заніс 10000 баксів на депозит
а знімати буду 10 днів?
не вірю
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greenozon
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:48
Привіт! Підкажіть, пліз, принцип нарахування % на залишок дебетової КОКО Кард.
Скажімо, ящо на рахунку знаходиться 20К:
- на всю суму нараховується 8,5%?
- чи на 15к - 15%, а на решту 5к - 8.5%?
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reg2f
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:17
До которого часа самое позднее надо оформить депозит Онлайн, чтоб деньги засчитались день в день, а проценты начали капать с завтрашнего дня. Ну и чтоб мимо акции с бонусом 3,7% не пролететь. Сегодня ж по ней последний день.
Кстати, чтоб участвовать в акции с бонусом 3,7%, надо только депозит открыть и всё? Не надо никаких предварительных заявок до открытия, подтверждений после открытия?
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candidat
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:42
candidat написав:До которого часа самое позднее надо оформить депозит Онлайн, чтоб деньги засчитались день в день, а проценты начали капать с завтрашнего дня. Ну и чтоб мимо акции с бонусом 3,7% не пролететь. Сегодня ж по ней последний день.
Кстати, чтоб участвовать в акции с бонусом 3,7%, надо только депозит открыть и всё? Не надо никаких предварительных заявок до открытия, подтверждений после открытия?
Вам час до секунд сказати? Можливо ще й суму кешбеку до копійки порахувати?
Звідки беруться такі питання??????????????
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:50
Rimlyanin1 написав:
candidat написав:До которого часа самое позднее надо оформить депозит Онлайн, чтоб деньги засчитались день в день, а проценты начали капать с завтрашнего дня. Ну и чтоб мимо акции с бонусом 3,7% не пролететь. Сегодня ж по ней последний день.
Кстати, чтоб участвовать в акции с бонусом 3,7%, надо только депозит открыть и всё? Не надо никаких предварительных заявок до открытия, подтверждений после открытия?
Вам час до секунд сказати? Можливо ще й суму кешбеку до копійки порахувати?
Звідки беруться такі питання??????????????
Пятниця..можливо в когось є практика відкриття онлайндепо в передвихідний день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:39
reg2f написав:
Привіт! Підкажіть, пліз, принцип нарахування % на залишок дебетової КОКО Кард.
Скажімо, ящо на рахунку знаходиться 20К:
- на всю суму нараховується 8,5%?
- чи на 15к - 15%, а на решту 5к - 8.5%?
При 20к на всю суму нараховується 8,5%.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:13
Похоже, новый закон в действии:
UBKI.UA U kredytnu istoriiu nadiishla informatsiia pro kredyt vid Bank Forvard vid 01.07.2020 u statusi vidkrytyi. 0445851194
Одним банком, который не подаёт данные о кредитках в бюро, стало меньше
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Vorlon
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:31
Постійно помилка при спробі оплатити комуналку через аплікуху.
Пробував і тепло і світло.
Скрін помилки скинув на гарячку. Обіцяли розібратись і глухо.
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Сергій
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:39
Vorlon написав:
Похоже, новый закон в действии:
UBKI.UA U kredytnu istoriiu nadiishla informatsiia pro kredyt vid Bank Forvard vid 01.07.2020 u statusi vidkrytyi. 0445851194
Тоже пару дней назад увидел, что добавился Форвард, а также Моно, раньше вроде не было у меня. Не зря я в своё время зарезал лимиты на Моно с 20к до 2к и А-Банк с 9к до 2к. Боюсь, чтобы теперь Альфа туда не попала, потому что там 76к лимит и куча рассрочек.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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