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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:43
reg2f написав:
Привіт! Підкажіть, пліз, принцип нарахування % на залишок дебетової КОКО Кард.
Скажімо, ящо на рахунку знаходиться 20К:
- на всю суму нараховується 8,5%?
- чи на 15к - 15%, а на решту 5к - 8.5%?
Если на 1 коп. больше 15 тыс., то 8,5% на всю сумму.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:00
А гасить задолженность по Коко кредитке можно только ту сумму которая рисуется во вкладке информация? Не надо в ноль выходить в РД-1?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:01
andreyiskra написав:
А гасить задолженность по Коко кредитке можно только ту сумму которая рисуется во вкладке информация? Не надо в ноль выходить в РД-1?
Не надо.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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