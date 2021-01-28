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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:43
reg2f написав:
Привіт! Підкажіть, пліз, принцип нарахування % на залишок дебетової КОКО Кард.
Скажімо, ящо на рахунку знаходиться 20К:
- на всю суму нараховується 8,5%?
- чи на 15к - 15%, а на решту 5к - 8.5%?
Если на 1 коп. больше 15 тыс., то 8,5% на всю сумму.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:00
А гасить задолженность по Коко кредитке можно только ту сумму которая рисуется во вкладке информация? Не надо в ноль выходить в РД-1?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:01
andreyiskra написав:
А гасить задолженность по Коко кредитке можно только ту сумму которая рисуется во вкладке информация? Не надо в ноль выходить в РД-1?
Не надо.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:02
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greenozon
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:56
Vorlon написав:
Похоже, новый закон в действии:
UBKI.UA U kredytnu istoriiu nadiishla informatsiia pro kredyt vid Bank Forvard vid 01.07.2020 u statusi vidkrytyi. 0445851194
Одним банком, который не подаёт данные о кредитках в бюро, стало меньше
Добрый день.Извините за глупый вопрос, подскажите, как часто можно заходить в УБКИ и на что это влияет? Просто ни разу туда не заходил, а вчера знакомая рассказала историю, что зашла в УБКИ, а там полгода назад на нее оформлен кредит в какой то конторе типа "Швидко гроши". Теперь думаю надо и себе зайти проконтролировать.
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vladimir_smirnov_61
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:04
greenozon написав:
Тобто припустімо я заніс 10000 баксів на депозит
а знімати буду 10 днів?
не вірю
Я сначала, когда прочитал тут про 2% тоже было загорелся идеей положить валюту на сберегательный счёт форварда. Но я ж дотошный (не всегда, но часто), полез в тарифы .... а там комиссия. К слову таких жадных процентов, 10% комиссии для сумм более 20000 - я не видел ни в одном банке.
Пока пользовалься только гривневыми услугами банка - казалось что неплохой банк, не без недостатоков но ОК. Валютные же услуги это какой-то полигон мазохизма.Поправочка
: есть два вида счетов, это собственно сберегательный на котором 2% годовых и текущий к депозиту. Выдача валюты с комиссией на обеих, но у депозитного есть исключение для денег вернувшихся с депозита - их выдача без комиссии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:11
vitaliy_berdinskikh написав:
Я сначала, когда прочитал тут про 2% тоже было загорелся идеей положить валюту на сберегательный счёт форварда. Но я ж дотошный (не всегда, но часто), полез в тарифы .... а там комиссия. К слову таких жадных процентов, 10% комиссии для сумм более 20000 - я не видел ни в одном банке. Пока пользовалься только гривневыми услугами банка - казалось что неплохой банк, не без недостатоков но ОК. Валютные же услуги это какой-то полигон мазохизма. Поправочка: есть два вида счетов, это собственно сберегательный на котором 2% годовых и текущий к депозиту. Выдача валюты с комиссией на обеих, но у депозитного есть исключение для денег вернувшихся с депозита - их выдача без комиссии.
По сути, оно так и есть, что банка только для гривны и годится. С валютой много ненужной головной боли получаешь.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:19
vladimir_smirnov_61 написав:
Добрый день.Извините за глупый вопрос, подскажите, как часто можно заходить в УБКИ и на что это влияет? Просто ни разу туда не заходил, а вчера знакомая рассказала историю, что зашла в УБКИ, а там полгода назад на нее оформлен кредит в какой то конторе типа "Швидко гроши". Теперь думаю надо и себе зайти проконтролировать.
Вопрос не мне, но отвечу. В УБКИ можно заходить хоть 100 раз в сутки, ни на что это не влияет. Я захожу раз в 2-3 дня посмотреть на изменение Кредитного рейтинга. Один раз в год можно бесплатно смотреть Кредитную историю, где отображаются все Ваши действующие и уже закрытые кредиты. Я себе оформил годовую подписку и теперь могу смотреть Кредитную историю без ограничений, также вижу все запросы со стороны банков моей кредитной истории и рейтинга. Вам необязательно покупать подписку, достаточно раз в год смотреть свою историю, чтобы не появился какой-то левый кредит. Ну и контролировать свой рейтинг - это бесплатно.
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