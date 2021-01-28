Я сначала, когда прочитал тут про 2% тоже было загорелся идеей положить валюту на сберегательный счёт форварда. Но я ж дотошный (не всегда, но часто), полез в тарифы .... а там комиссия. К слову таких жадных процентов, 10% комиссии для сумм более 20000 - я не видел ни в одном банке. Пока пользовалься только гривневыми услугами банка - казалось что неплохой банк, не без недостатоков но ОК. Валютные же услуги это какой-то полигон мазохизма. Поправочка: есть два вида счетов, это собственно сберегательный на котором 2% годовых и текущий к депозиту. Выдача валюты с комиссией на обеих, но у депозитного есть исключение для денег вернувшихся с депозита - их выдача без комиссии.