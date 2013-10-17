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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4579458045814582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:09

  candidat написав:Позвонил в банк на горячую линию, говорят, что депозит надо открыть до 16:00. Если позже, то деньги зачтутся следующим днем, а депозит в акции участвовать не будет.
Что скажете? Это правда? В отделении же касса до 17:30 работает. Она что, после 16:00 ничего не засчитывает день в день? И на днях обсуждали переводы в вечернее время, мол, они круглосуточно день в день засчитываются.

Це ви про депо в відділенні чи онлайн?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:10

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Позвонил в банк на горячую линию, говорят, что депозит надо открыть до 16:00. Если позже, то деньги зачтутся следующим днем, а депозит в акции участвовать не будет.
Что скажете? Это правда? В отделении же касса до 17:30 работает. Она что, после 16:00 ничего не засчитывает день в день? И на днях обсуждали переводы в вечернее время, мол, они круглосуточно день в день засчитываются.

Це ви про депо в відділенні чи онлайн?

Об онлайн. По крайней мере, на горячей линии о нем спрашивал.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:12

  Alpha1251 написав:Подскажите, пожалуйста, кто хорошо разбирается в УБКИ.
За месяц просел рейтинг с высокого на средний. А изменений как бы никаких не было, кроме:
- добавился форвард (в УБКИ. Я его открывал сильно раньше) с очень небольшим лимитом
- моно поднял лимит прилично, но я его вернул взад, правда с опозданием на 1 день. Но в свежей истории этого нет, не похоже, чтобы моно это таки записал.

Согласно свежей истории никаких новых запросов не было (по сравнению с историей месячной давности).

Вот и думаю
- толи лимит форварда помог общей сумме превысить "психологический лимит" УБКИ
- толи моно отписал увеличение, а затем снижение лимита (но в истории этого нет)
- толи давно не пользовался кредитными средствами, а это типа плохо

Кто что думает?


- толи моно отписал увеличение, а затем снижение лимита (но в истории этого нет)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:12

Эти консультанты врут через раз. Но рисковать стремно. Если на самом деле до 16:00 надо депозит открыть, чтоб в акции с бонусом 3,7% участвовать, открою позже и получу голую ставку 8,6%. Мне такое не улыбается.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:14

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Позвонил в банк на горячую линию, говорят, что депозит надо открыть до 16:00. Если позже, то деньги зачтутся следующим днем, а депозит в акции участвовать не будет.
Что скажете? Это правда? В отделении же касса до 17:30 работает. Она что, после 16:00 ничего не засчитывает день в день? И на днях обсуждали переводы в вечернее время, мол, они круглосуточно день в день засчитываются.

Це ви про депо в відділенні чи онлайн?

Об онлайн. По крайней мере, на горячей линии о нем спрашивал.

Ну так це може знати хто в передвіхідний день депо після 16-00 відкривав.
Відкрили б до 16-00 -ок, а зараз хто буде експериментувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:19

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це ви про депо в відділенні чи онлайн?

Об онлайн. По крайней мере, на горячей линии о нем спрашивал.

Ну так це може знати хто в передвіхідний день депо після 16-00 відкривав.
Відкрили б до 16-00 -ок, а зараз хто буде експериментувати?

Я так понял, что речь шла о любом дне, а не предвыходном.
До 16:00 мне не на что было депозит открывать. Вот сейчас должен перевод прийти, с него мог бы открыть.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:44

Задолбали! Семь пятниц на неделе! Позвонил в отделение, эти уже говорят, мол, да, у нас в отделении до 17:30 (потому как вносят как-то там напрямую), а в интернете до 16:30. Уже расхождение. Мог бы хоть на какую-то сумму (сколько есть) до 16:30 депозит открыть, так та ж до 16:00 сказала. Оставалось 2-3 минуты. при*** банк, простите за выражение.
На сайте есть такой регламент, который подтверждает, что в инете все на час короче? Кто-нибудь встречал такой?
P.S. Эту акцию с бонусом к депозиту не планируют с понедельника по второму кругу?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:52

  candidat написав:Задолбали! Семь пятниц на неделе! Позвонил в отделение, эти уже говорят, мол, да, у нас в отделении до 17:30 (потому как вносят как-то там напрямую), а в интернете до 16:30. Уже расхождение. Мог бы хоть на какую-то сумму (сколько есть) до 16:30 депозит открыть, так та ж до 16:00 сказала. Оставалось 2-3 минуты. при*** банк, простите за выражение.
На сайте есть такой регламент, который подтверждает, что в инете все на час короче? Кто-нибудь встречал такой?
P.S. Эту акцию с бонусом к депозиту не планируют с понедельника по второму кругу?

Думаю аХцію продовжать. Під 8,6% не понесуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:57

  candidat написав:Задолбали! Семь пятниц на неделе! Позвонил в отделение, эти уже говорят, мол, да, у нас в отделении до 17:30 (потому как вносят как-то там напрямую), а в интернете до 16:30. Уже расхождение. Мог бы хоть на какую-то сумму (сколько есть) до 16:30 депозит открыть, так та ж до 16:00 сказала. Оставалось 2-3 минуты. при*** банк, простите за выражение. На сайте есть такой регламент, который подтверждает, что в инете все на час короче? Кто-нибудь встречал такой? P.S. Эту акцию с бонусом к депозиту не планируют с понедельника по второму кругу?

Зачем нервы портить себе, если есть вариант с 12%? И без замудренных условий с кешбеком.
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