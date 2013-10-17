candidat написав:Позвонил в банк на горячую линию, говорят, что депозит надо открыть до 16:00. Если позже, то деньги зачтутся следующим днем, а депозит в акции участвовать не будет. Что скажете? Это правда? В отделении же касса до 17:30 работает. Она что, после 16:00 ничего не засчитывает день в день? И на днях обсуждали переводы в вечернее время, мол, они круглосуточно день в день засчитываются.
Це ви про депо в відділенні чи онлайн?
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candidat написав:Позвонил в банк на горячую линию, говорят, что депозит надо открыть до 16:00. Если позже, то деньги зачтутся следующим днем, а депозит в акции участвовать не будет. Что скажете? Это правда? В отделении же касса до 17:30 работает. Она что, после 16:00 ничего не засчитывает день в день? И на днях обсуждали переводы в вечернее время, мол, они круглосуточно день в день засчитываются.
Це ви про депо в відділенні чи онлайн?
Об онлайн. По крайней мере, на горячей линии о нем спрашивал.
Alpha1251 написав:Подскажите, пожалуйста, кто хорошо разбирается в УБКИ. За месяц просел рейтинг с высокого на средний. А изменений как бы никаких не было, кроме: - добавился форвард (в УБКИ. Я его открывал сильно раньше) с очень небольшим лимитом - моно поднял лимит прилично, но я его вернул взад, правда с опозданием на 1 день. Но в свежей истории этого нет, не похоже, чтобы моно это таки записал.
Согласно свежей истории никаких новых запросов не было (по сравнению с историей месячной давности).
Вот и думаю - толи лимит форварда помог общей сумме превысить "психологический лимит" УБКИ - толи моно отписал увеличение, а затем снижение лимита (но в истории этого нет) - толи давно не пользовался кредитными средствами, а это типа плохо
Кто что думает?
- толи моно отписал увеличение, а затем снижение лимита (но в истории этого нет)
Эти консультанты врут через раз. Но рисковать стремно. Если на самом деле до 16:00 надо депозит открыть, чтоб в акции с бонусом 3,7% участвовать, открою позже и получу голую ставку 8,6%. Мне такое не улыбается.
candidat написав:Позвонил в банк на горячую линию, говорят, что депозит надо открыть до 16:00. Если позже, то деньги зачтутся следующим днем, а депозит в акции участвовать не будет. Что скажете? Это правда? В отделении же касса до 17:30 работает. Она что, после 16:00 ничего не засчитывает день в день? И на днях обсуждали переводы в вечернее время, мол, они круглосуточно день в день засчитываются.
Це ви про депо в відділенні чи онлайн?
Об онлайн. По крайней мере, на горячей линии о нем спрашивал.
Ну так це може знати хто в передвіхідний день депо після 16-00 відкривав. Відкрили б до 16-00 -ок, а зараз хто буде експериментувати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Задолбали! Семь пятниц на неделе! Позвонил в отделение, эти уже говорят, мол, да, у нас в отделении до 17:30 (потому как вносят как-то там напрямую), а в интернете до 16:30. Уже расхождение. Мог бы хоть на какую-то сумму (сколько есть) до 16:30 депозит открыть, так та ж до 16:00 сказала. Оставалось 2-3 минуты. при*** банк, простите за выражение. На сайте есть такой регламент, который подтверждает, что в инете все на час короче? Кто-нибудь встречал такой? P.S. Эту акцию с бонусом к депозиту не планируют с понедельника по второму кругу?
candidat написав:Задолбали! Семь пятниц на неделе! Позвонил в отделение, эти уже говорят, мол, да, у нас в отделении до 17:30 (потому как вносят как-то там напрямую), а в интернете до 16:30. Уже расхождение. Мог бы хоть на какую-то сумму (сколько есть) до 16:30 депозит открыть, так та ж до 16:00 сказала. Оставалось 2-3 минуты. при*** банк, простите за выражение. На сайте есть такой регламент, который подтверждает, что в инете все на час короче? Кто-нибудь встречал такой? P.S. Эту акцию с бонусом к депозиту не планируют с понедельника по второму кругу?
Думаю аХцію продовжать. Під 8,6% не понесуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
candidat написав:Задолбали! Семь пятниц на неделе! Позвонил в отделение, эти уже говорят, мол, да, у нас в отделении до 17:30 (потому как вносят как-то там напрямую), а в интернете до 16:30. Уже расхождение. Мог бы хоть на какую-то сумму (сколько есть) до 16:30 депозит открыть, так та ж до 16:00 сказала. Оставалось 2-3 минуты. при*** банк, простите за выражение. На сайте есть такой регламент, который подтверждает, что в инете все на час короче? Кто-нибудь встречал такой? P.S. Эту акцию с бонусом к депозиту не планируют с понедельника по второму кругу?
Зачем нервы портить себе, если есть вариант с 12%? И без замудренных условий с кешбеком.