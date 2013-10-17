Alpha1251 написав:

Подскажите, пожалуйста, кто хорошо разбирается в УБКИ.За месяц просел рейтинг с высокого на средний. А изменений как бы никаких не было, кроме:- добавился форвард (в УБКИ. Я его открывал сильно раньше) с очень небольшим лимитом- моно поднял лимит прилично, но я его вернул взад, правда с опозданием на 1 день. Но в свежей истории этого нет, не похоже, чтобы моно это таки записал.Согласно свежей истории никаких новых запросов не было (по сравнению с историей месячной давности).Вот и думаю- толи лимит форварда помог общей сумме превысить "психологический лимит" УБКИ- толи моно отписал увеличение, а затем снижение лимита (но в истории этого нет)- толи давно не пользовался кредитными средствами, а это типа плохоКто что думает?