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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:26
12% +0,5 чистыми трансфер бонус
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andreyiskra
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:27
candidat написав:
Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.
Согласен, к удобству привыкаешь, но это нельзя сказать на счёт скунса. Я имел ввиду Альянс. Есть ещё пару банков, которые предлагают такую же ставку, там у них отделений минимум, может не быть в вашем городе (Земельный капитал, Европромбанк).
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:36
lloydbanksua написав: candidat написав:
Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.
Согласен, к удобству привыкаешь, но это нельзя сказать на счёт скунса. Я имел ввиду Альянс. Есть ещё пару банков, которые предлагают такую же ставку, там у них отделений минимум, может не быть в вашем городе (Земельный капитал, Европромбанк).
Думал, может, еще кто из банков стал 12% предлагать. Увы, в Альянсе и ЗемКапе уже занято, а превышать Фонд не хочется. Если Форвард акцию не продлит, отправлю в Европром. Но там совсем еще прошлый век: интернет-банкинга нет вообще никакого, поэтому об удаленном обслуживании говорить не приходится, и дай бог, чтоб хоть р2р-выход был бесплатный.
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candidat
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:40
candidat написав:
Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.
Тогда краткосрочные в Конкорде и Аккорде под 11%.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:41
andreyiskra написав:
12% +0,5 чистыми трансфер бонус
Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000.
А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:44
lloydbanksua написав:
Конкорде
Кажуть що сьогодні останній день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:45
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
12% +0,5 чистыми трансфер бонус
Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000.
А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.
Не больше, ровно 200к
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andreyiskra
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:47
andreyiskra написав:
Не больше, ровно 200к
Більше або рівно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01
lloydbanksua написав: candidat написав:
Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.
Тогда краткосрочные в Конкорде и Аккорде под 11%.
В Аккорде надо каждые 3 месяца новые деньги приносить, если не ошибаюсь. Да и вроде больше 11 еще есть варианты.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:08
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
12% +0,5 чистыми трансфер бонус
Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000.
А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.
Это А-Банк, что ли? Там есть +0,5% за трансфер?
Так и акция +1% до 31.01.2021, т.е. фактически сегодня был последний день. Или А-Банк по выходным принимает? А на каких условия бонус за трансфер?
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