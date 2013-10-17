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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4581458245834584>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

12% +0,5 чистыми трансфер бонус
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:27

  candidat написав: Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.

Согласен, к удобству привыкаешь, но это нельзя сказать на счёт скунса. Я имел ввиду Альянс. Есть ещё пару банков, которые предлагают такую же ставку, там у них отделений минимум, может не быть в вашем городе (Земельный капитал, Европромбанк).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:36

  lloydbanksua написав:
  candidat написав: Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.

Согласен, к удобству привыкаешь, но это нельзя сказать на счёт скунса. Я имел ввиду Альянс. Есть ещё пару банков, которые предлагают такую же ставку, там у них отделений минимум, может не быть в вашем городе (Земельный капитал, Европромбанк).

Думал, может, еще кто из банков стал 12% предлагать. Увы, в Альянсе и ЗемКапе уже занято, а превышать Фонд не хочется. Если Форвард акцию не продлит, отправлю в Европром. Но там совсем еще прошлый век: интернет-банкинга нет вообще никакого, поэтому об удаленном обслуживании говорить не приходится, и дай бог, чтоб хоть р2р-выход был бесплатный.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:40

  candidat написав: Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.

Тогда краткосрочные в Конкорде и Аккорде под 11%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:41

  andreyiskra написав:12% +0,5 чистыми трансфер бонус

Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000.
А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Конкорде

Кажуть що сьогодні останній день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:45

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:12% +0,5 чистыми трансфер бонус

Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000.
А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.

Не больше, ровно 200к
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Не больше, ровно 200к

Більше або рівно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01

  lloydbanksua написав:
  candidat написав: Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.

Тогда краткосрочные в Конкорде и Аккорде под 11%.

В Аккорде надо каждые 3 месяца новые деньги приносить, если не ошибаюсь. Да и вроде больше 11 еще есть варианты.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:08

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:12% +0,5 чистыми трансфер бонус

Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000.
А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.

Это А-Банк, что ли? Там есть +0,5% за трансфер?
Так и акция +1% до 31.01.2021, т.е. фактически сегодня был последний день. Или А-Банк по выходным принимает? А на каких условия бонус за трансфер?
candidat
 
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