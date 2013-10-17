Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000. А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.
Это А-Банк, что ли? Там есть +0,5% за трансфер? Так и акция +1% до 31.01.2021, т.е. фактически сегодня был последний день. Или А-Банк по выходным принимает? А на каких условия бонус за трансфер?
+0.5 за трансфер +0,5 за більше або = 10000 +1 за більше або = 200000 Забув чи Братки в вихідний відкривають.
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Квесторе_поверніться написав: Кажуть що сьогодні останній день.
Это оказалось правдой - порезали неплохо...
candidat написав:
lloydbanksua написав:
candidat написав: Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.
Тогда краткосрочные в Конкорде и Аккорде под 11%.
В Аккорде надо каждые 3 месяца новые деньги приносить, если не ошибаюсь. Да и вроде больше 11 еще есть варианты.
Не находил больше вариантов с 11% и выше. Что за банки? После снижения в Конкорде стало более актуально.