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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4581458245834584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:31

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:12% +0,5 чистыми трансфер бонус

Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000.
А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.

Это А-Банк, что ли? Там есть +0,5% за трансфер?
Так и акция +1% до 31.01.2021, т.е. фактически сегодня был последний день. Или А-Банк по выходным принимает? А на каких условия бонус за трансфер?

+0.5 за трансфер
+0,5 за більше або = 10000
+1 за більше або = 200000
Забув чи Братки в вихідний відкривають.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:43

  Квесторе_поверніться написав: Кажуть що сьогодні останній день.

Это оказалось правдой - порезали неплохо...
  candidat написав:
  lloydbanksua написав:
  candidat написав: Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.

Тогда краткосрочные в Конкорде и Аккорде под 11%.

В Аккорде надо каждые 3 месяца новые деньги приносить, если не ошибаюсь. Да и вроде больше 11 еще есть варианты.

Не находил больше вариантов с 11% и выше. Что за банки? После снижения в Конкорде стало более актуально.
lloydbanksua
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