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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4582458345844585>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:31

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:12% +0,5 чистыми трансфер бонус

Це в Братків на 15 місяців і більше = 200000.
А від 10000 на рік 11% +0,5 чистыми трансфер бонус.

Это А-Банк, что ли? Там есть +0,5% за трансфер?
Так и акция +1% до 31.01.2021, т.е. фактически сегодня был последний день. Или А-Банк по выходным принимает? А на каких условия бонус за трансфер?

+0.5 за трансфер
+0,5 за більше або = 10000
+1 за більше або = 200000
Забув чи Братки в вихідний відкривають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:43

  Квесторе_поверніться написав: Кажуть що сьогодні останній день.

Это оказалось правдой - порезали неплохо...
  candidat написав:
  lloydbanksua написав:
  candidat написав: Это вы сейчас какой банк имели в виду с 12%? В Форварде, конечно, малость мутные условия, но все-таки 12,3% выходит. Да и открыть, закрыть, получать проценты можно не выходя из дома. Не каждый банк так делает.

Тогда краткосрочные в Конкорде и Аккорде под 11%.

В Аккорде надо каждые 3 месяца новые деньги приносить, если не ошибаюсь. Да и вроде больше 11 еще есть варианты.

Не находил больше вариантов с 11% и выше. Что за банки? После снижения в Конкорде стало более актуально.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Не находил больше вариантов с 11% и выше.

Рояль лише лишився на 3 місяці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:01

  Квесторе_поверніться написав: Рояль лише лишився на 3 місяці?

Похоже на то.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:02

  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:Как думаете, с 15К на КОКО-дебитке снять 170 грн. лучше завтра до обеда, или они % в воскресенье закинут на счет?
Они однозначно проведут выплату % по балансу 29 января. Даже не сумлевайтесь. Даже если суммы вы увидите только в субботу ночью - проводка будет 29 числом. Поэтому переводить надо завтра 100%


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кажете треба сьогодні вже викидувати?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

А у кого то есть сегодня проблемы с зачислением СЕПов?
.......
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:27

  greenozon написав:
  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:Как думаете, с 15К на КОКО-дебитке снять 170 грн. лучше завтра до обеда, или они % в воскресенье закинут на счет?
Они однозначно проведут выплату % по балансу 29 января. Даже не сумлевайтесь. Даже если суммы вы увидите только в субботу ночью - проводка будет 29 числом. Поэтому переводить надо завтра 100%


досі 15000 на карті
кажете треба сьогодні вже викидувати?

Так.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:55

  lloydbanksua написав:
  candidat написав:
  lloydbanksua написав:Тогда краткосрочные в Конкорде и Аккорде под 11%.

В Аккорде надо каждые 3 месяца новые деньги приносить, если не ошибаюсь. Да и вроде больше 11 еще есть варианты.

Не находил больше вариантов с 11% и выше. Что за банки? После снижения в Конкорде стало более актуально.

Если вы именно о краткосрочных, то я тогда не о том, только на год изучал. Ну, например, Айбокс базовая 11%, но +1% у кого были вклады и +0,4% бонус от Минфина.
Коминвест 12%, но там аж на 30 месяцев
Львов там тоже 11% (если открытие онлайн), но с пополнением.
Вроде еще что-то было, но точно не вспомню. Может, ошибаюсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:23

  candidat написав: Если вы именно о краткосрочных, то я тогда не о том, только на год изучал. Ну, например, Айбокс базовая 11%, но +1% у кого были вклады и +0,4% бонус от Минфина. Коминвест 12%, но там аж на 30 месяцев Львов там тоже 11% (если открытие онлайн), но с пополнением. Вроде еще что-то было, но точно не вспомню. Может, ошибаюсь.

Все банки, что вы перечислили, не рассматриваю из-за отсутствия отделений в Харькове.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:23

  Boundless написав:А у кого то есть сегодня проблемы с зачислением СЕПов?
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