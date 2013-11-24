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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4582458345844585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

По коко карте реально 12% на остаток?
ziks
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Повідомлень: 434
З нами з: 22.01.12
Подякував: 39 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:40

  ziks написав:По коко карте реально 12% на остаток?

Коко Дебет - 8.5% если на счету больше 15000, 15% если меньше или ровно 15000
Коко Кредит - 8.5%
Adast
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Повідомлень: 334
З нами з: 04.06.20
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:46

  Adast написав:
  ziks написав:По коко карте реально 12% на остаток?

Коко Дебет - 8.5% если на счету больше 15000, 15% если меньше или ровно 15000
Коко Кредит - 8.5%

Если в течении месяца на счету было не больше 15000, будет 15% или другая схема фиксации 15к?
ziks
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Повідомлень: 434
З нами з: 22.01.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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  #<1 ... 4582458345844585
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