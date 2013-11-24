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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:38
По коко карте реально 12% на остаток?
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ziks
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:40
ziks написав:
По коко карте реально 12% на остаток?
Коко Дебет - 8.5% если на счету больше 15000, 15% если меньше или ровно 15000
Коко Кредит - 8.5%
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Adast
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:46
Adast написав: ziks написав:
По коко карте реально 12% на остаток?
Коко Дебет - 8.5% если на счету больше 15000, 15% если меньше или ровно 15000
Коко Кредит - 8.5%
Если в течении месяца на счету было не больше 15000, будет 15% или другая схема фиксации 15к?
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ziks
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:52
ziks написав:
Если в течении месяца на счету было не больше 15000, будет 15% или другая схема фиксации 15к?
Кожний день % нараховуються...
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:10
Як у Форварді комунальні, світло заплатити. Все підтягує,смс,а потім- неможливо виконати трансакцію...
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