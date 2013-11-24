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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
По коко карте реально 12% на остаток?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:40
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:46
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кожний день % нараховуються...
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Як у Форварді комунальні, світло заплатити. Все підтягує,смс,а потім- неможливо виконати трансакцію...
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:38
поки ніяк (ви не перші хто скаржиться), пишіть скарги в зворотній зв'язок в ІБ
..Вода камінь точить
+50грн !
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Додано: Суб 30 січ, 2021 01:10
Мабуть, це в останні дні таке. 19-го оплатив кілька рахунків без проблем
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