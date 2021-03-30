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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:39
Підняли кредитний ліміт з 5к до 7к гривень. Хоч щось).
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jay2004
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Додано: Сер 31 бер, 2021 08:49
Кешбек по счету/выписке когда проводится? Вчера вывел ,но до сих пор по выписке не проведено.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 31 бер, 2021 08:53
такий момент: а невиведений КБ в кінці кварталу не згорає, як у ТАСа ?
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stas_rst
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:01
stas_rst написав:
такий момент: а невиведений КБ в кінці кварталу не згорає, як у ТАСа ?
Нет, конечно
Такая дурость только у ТАСа, по-моему, и есть...
Единственное, а зачем его копить, если им можно задолженность по кредитке гасить?
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Искатель
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:04
Искатель написав:
а зачем его копить
а його до 100 грн
все просто. Купив дебеткою на іХерб двічі з хорошим % у лютому і зависло.
Кредитки не дали, - безробітний
Тому банк активно не використовую для покупок.
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stas_rst
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:43
_PORT_UA написав:
Кешбек по счету/выписке когда проводится? Вчера вывел ,но до сих пор по выписке не проведено.
На следующий рабочий день. Сегодня проведется по счету.
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ramzes4
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Додано: Сер 31 бер, 2021 10:09
Скунс он и есть Скунс...по двум аккам. снимает по 5грн.за СМС,при попытке отключить
в приложухе-выбивает ошибку, горячка лапшает о том, что они отключены....
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ROLF
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Додано: Сер 31 бер, 2021 10:57
ramzes4 ,а по времени не в курсе во сколько проводят? Уже 12-00 ,а в выписке платежный баланс без учета кешбека.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:17
jay2004 написав:
Підняли кредитний ліміт з 5к до 7к гривень. Хоч щось).
Теж підняли з 10 000 до 14 000 грн. Більше можливостей кешбечити!
Ще би комуналку на кешбек при опалювальному сезоні, тоді було б добре!!!
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joik
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:22
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Квесторе_поверніться
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