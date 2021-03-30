RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4691469246934694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підняли кредитний ліміт з 5к до 7к гривень. Хоч щось).
jay2004
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 19.02.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек по счету/выписке когда проводится? Вчера вывел ,но до сих пор по выписке не проведено.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 721
З нами з: 09.02.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:53

такий момент: а невиведений КБ в кінці кварталу не згорає, як у ТАСа ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 27.02.19
Подякував: 479 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:01

  stas_rst написав:такий момент: а невиведений КБ в кінці кварталу не згорає, як у ТАСа ?

Нет, конечно :) Такая дурость только у ТАСа, по-моему, и есть...
Единственное, а зачем его копить, если им можно задолженность по кредитке гасить?
Искатель
 
Повідомлень: 4638
З нами з: 22.02.16
Подякував: 717 раз.
Подякували: 2956 раз.
 
Профіль
4
5
1
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:а зачем его копить

а його до 100 грн :) все просто. Купив дебеткою на іХерб двічі з хорошим % у лютому і зависло.
Кредитки не дали, - безробітний :) Тому банк активно не використовую для покупок.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 27.02.19
Подякував: 479 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:43

  _PORT_UA написав:Кешбек по счету/выписке когда проводится? Вчера вывел ,но до сих пор по выписке не проведено.

На следующий рабочий день. Сегодня проведется по счету.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 685
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скунс он и есть Скунс...по двум аккам. снимает по 5грн.за СМС,при попытке отключить
в приложухе-выбивает ошибку, горячка лапшает о том, что они отключены....
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:57

ramzes4 ,а по времени не в курсе во сколько проводят? Уже 12-00 ,а в выписке платежный баланс без учета кешбека.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 721
З нами з: 09.02.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:17

  jay2004 написав:Підняли кредитний ліміт з 5к до 7к гривень. Хоч щось).


Теж підняли з 10 000 до 14 000 грн. Більше можливостей кешбечити!
Ще би комуналку на кешбек при опалювальному сезоні, тоді було б добре!!!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 397
З нами з: 24.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:22

За лютий фізики донесли в Фарс біля 24 млн грн.
ДЖерело інфо
https://www.forward-bank.com/about/acti ... nuary2021/
https://www.forward-bank.com/about/acti ... ruary2021/
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36967
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4691469246934694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Flamingo, TASCOMBANK, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 120, 121, 122
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1218 183345
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 11:07
Ferox
Альфа-Банк 1 ... 9420, 9421, 9422
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94217 11339852
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 08:53
Alfa_Bank
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7701 1732937
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 08:20
iamdimon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.