|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 01:19
Як і очікувалось, %% по кешбеку порізали, хоча для мене все одно на квітень "КоКо" буде основною
-
AleksD
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 03.05.19
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 кві, 2021 05:56
168.64
В общем, нужно толкать 170 грн, чтобы уже точно. Потеря 6 коп против потери 2 грн за день.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1756
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
5
4
Додано: Чет 01 кві, 2021 07:06
Вкладчик1234 написав: Flamingo написав:
А получается акция КоКо free - со вчерашнего дня таки не продлена и теперь на каждой "черной" КоКо надо держать минимум 1000 грн. (ну или делать не менее 10 покупок в месяц или делать суммарно покупки от 3000 грн. в месяц).
С красного форума:
Акцію «КОКО free» продовжено!
Шановні клієнти, інформуємо вас, що комісія за обслуговування іменної/не іменної дебетової КОКО КАРД, яка передбачена чинними тарифами по продукту, не утримуватиметься в період проведення акції.
Термін дії акції до 31.03.2021 р. (включно).
А сейчас КОКО free не продлили? Ни в новостях, ни в офи условиях акции по этому поводу изменений не вижу
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6064
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1564 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 01 кві, 2021 07:54
Тему для обсуждения аптек уже создали? Спрашиваю тут, потому что именно тут мы оффтопили по поводу аптек и хотел кинуть реальный кейс, когда на сайте аптеки цена реально ниже чем через Таблетки.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:06
Flamingo написав:
А сейчас КОКО free не продлили? Ни в новостях, ни в офи условиях акции по этому поводу изменений не вижу
тоже не встречал новостей больше
unknownurl написав:
Тему для обсуждения аптек уже создали? Спрашиваю тут, потому что именно тут мы оффтопили по поводу аптек и хотел кинуть реальный кейс, когда на сайте аптеки цена реально ниже чем через Таблетки.
Вроде не было
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14380
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7883 раз.
- Подякували: 3809 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:10
Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
unknownurl написав:
Тему для обсуждения аптек уже создали? Спрашиваю тут, потому что именно тут мы оффтопили по поводу аптек и хотел кинуть реальный кейс, когда на сайте аптеки цена реально ниже чем через Таблетки.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1733 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:11
unknownurl написав:
Тему для обсуждения аптек уже создали? Спрашиваю тут, потому что именно тут мы оффтопили по поводу аптек и хотел кинуть реальный кейс, когда на сайте аптеки цена реально ниже чем через Таблетки.
Ну конечно создали - найти не сложно Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6064
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1564 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:33
Flamingo написав:
А сейчас КОКО free не продлили?
Вроді 12 березня КОКО free капут.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 36987
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1856 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:40
clientage написав: malinin007 написав:
По 160 с дебетки сегодня выкидываем?
а тооо
ааааааа підстава
162.30
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11107
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:48
Смешные вы все - как снимал 200 гривен для ровного счёта так и буду снимать. Потеря 1-2 копеек на карту роли не играет вообще никакой
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9589
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|94225
|11343997
|
|
|18907
|2716943
|
Чет 01 кві, 2021 06:37
Dimaa
|
|1100
|163073
|
Чет 01 кві, 2021 04:20
klug
|