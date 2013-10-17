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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4695469646974698>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 01:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Як і очікувалось, %% по кешбеку порізали, хоча для мене все одно на квітень "КоКо" буде основною
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 05:56

168.64 :lol:

В общем, нужно толкать 170 грн, чтобы уже точно. Потеря 6 коп против потери 2 грн за день.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:06

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:А получается акция КоКо free - со вчерашнего дня таки не продлена и теперь на каждой "черной" КоКо надо держать минимум 1000 грн. (ну или делать не менее 10 покупок в месяц или делать суммарно покупки от 3000 грн. в месяц). :evil:

С красного форума:
Акцію «КОКО free» продовжено!​

Шановні клієнти, інформуємо вас, що комісія за обслуговування іменної/не іменної дебетової КОКО КАРД, яка передбачена чинними тарифами по продукту, не утримуватиметься в період проведення акції.

Термін дії акції до 31.03.2021 р. (включно).

А сейчас КОКО free не продлили? Ни в новостях, ни в офи условиях акции по этому поводу изменений не вижу :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тему для обсуждения аптек уже создали? Спрашиваю тут, потому что именно тут мы оффтопили по поводу аптек и хотел кинуть реальный кейс, когда на сайте аптеки цена реально ниже чем через Таблетки.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:06

  Flamingo написав:А сейчас КОКО free не продлили? Ни в новостях, ни в офи условиях акции по этому поводу изменений не вижу

тоже не встречал новостей больше

  unknownurl написав:Тему для обсуждения аптек уже создали? Спрашиваю тут, потому что именно тут мы оффтопили по поводу аптек и хотел кинуть реальный кейс, когда на сайте аптеки цена реально ниже чем через Таблетки.

Вроде не было
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:10

  unknownurl написав:Тему для обсуждения аптек уже создали? Спрашиваю тут, потому что именно тут мы оффтопили по поводу аптек и хотел кинуть реальный кейс, когда на сайте аптеки цена реально ниже чем через Таблетки.

Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:11

  unknownurl написав:Тему для обсуждения аптек уже создали? Спрашиваю тут, потому что именно тут мы оффтопили по поводу аптек и хотел кинуть реальный кейс, когда на сайте аптеки цена реально ниже чем через Таблетки.

Ну конечно создали - найти не сложно Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:А сейчас КОКО free не продлили?

Вроді 12 березня КОКО free капут.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:40

  clientage написав:
  malinin007 написав:По 160 с дебетки сегодня выкидываем?

а тооо


ааааааа підстава
162.30 :oops: :oops:
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:48

Смешные вы все - как снимал 200 гривен для ровного счёта так и буду снимать. Потеря 1-2 копеек на карту роли не играет вообще никакой :D
Vorlon
 
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