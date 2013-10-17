Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:09
Mirax написав: Aktus написав:
Це вам лише так здається. Втім, можете спробувати, розповісте потім, чи надурили, коли написали:
• 15% від 100,00 грн. до 15 000,00 грн.
• 8,5% від 15 000,01 грн. на всю суму;
І чого б це багато досвідчених форумчан застерігають від такого?..
Де Ви це взяли "на всю суму"? Бо я в тарифах бачу:
8. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку (річних) від 100,00 грн.
8.1. від 100,00 грн. до 15 000,00 грн 15% 8.2. більше 15 000,01 грн 8,5%
Отже, спробував. Дивне нарахування процентів на Коко дебетку. Нарахували 15% на 15000 грн до копійки, а на перевищення за кілька днів ніц не нарахували.
Вручну вони там ті проценти рахують чи що?
Mirax
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:16
Striker написав:
168.64
В общем, нужно толкать 170 грн, чтобы уже точно. Потеря 6 коп против потери 2 грн за день.
И у меня 168,64. Как они считают? (15000/100)х15=2250/365=6,164х31=191,084-19,5%=153,82 грн.
Откуда 168,64?
malinin007
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:20
Вопрос к знатокам!
По факту на дебетке на сегодня 01.04 (за счет сегодняшнего "відсотків на залишок") 15014.98, відсотки на залишок за квітень будуть рахуватися з 2 квітня чи по факту на рахунку на 1.04 а саме 15014.98 а саме по 8.5%?
super_mohito
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:26
malinin007 написав:
И у меня 168,64. Как они считают? (15000/100)х15=2250/365=6,164х31=191,084-19,5%=153,82 грн.
Откуда 168,64?
За 34 дня.
Хотя по логике должно быть за 33.
Aps
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