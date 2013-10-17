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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4696469746984699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:А сейчас КОКО free не продлили?

Вроді 12 березня КОКО free капут.

Перечитайте процитированное вами мое сообщение, но чуть выше. Там как раз о том что акция продлевалась по 31.03.2021. Но с сегодня похоже что таки да - капут
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:47

  greenozon написав:Порт
Депозитку міняють на Депозитку, якщо вона є в наявності у відділенні
а так да - продукт вже не продають

Читать умеете? Речь шла о продлении срока действия, а не о обмене.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:52

  Vorlon написав:Смешные вы все - как снимал 200 гривен для ровного счёта так и буду снимать. Потеря 1-2 копеек на карту роли не играет вообще никакой :D

Ну на самом деле 1-2 грн. на карте тоже роли не играют. Кроме того, чуя одним местом возможную засаду от скунса - я толкнул по 170 и в итоге "в лимиты уложился". Лично мне было понятно что скунс включит последние выходные февраля + может в меня и полетят сейчас тапки, но приверженец считать, что проценты тут считают не по состоянию на вечер, а по состоянию на утро. В общем пульнул 170 и угадал :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:55

  Порт написав:
  greenozon написав:Порт
Депозитку міняють на Депозитку, якщо вона є в наявності у відділенні
а так да - продукт вже не продають

Читать умеете? Речь шла о продлении срока действия, а не о обмене.


чітать умєєтЄ? написав що нові не видають
:lol:
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:11

  Flamingo написав:Ну на самом деле 1-2 грн. на карте тоже роли не играют. Кроме того, чуя одним местом возможную засаду от скунса - я толкнул по 170 и в итоге "в лимиты уложился". Лично мне было понятно что скунс включит последние выходные февраля + может в меня и полетят сейчас тапки, но приверженец считать, что проценты тут считают не по состоянию на вечер, а по состоянию на утро. В общем пульнул 170 и угадал :roll:

Придумали хитрі тарифи, а у народа з'явилася нова забава, цофнути проценти перед їх виплатою. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

апять код подтверждения не приходит, а у вас?
з.ы. пришёл с опозданием, когда уже недействителен - это с 1апреля поздравляют видимо...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:39

Толкалка поломалась
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:21

  чик написав:апять код подтверждения не приходит, а у вас?
з.ы. пришёл с опозданием, когда уже недействителен - это с 1апреля поздравляют видимо...

Таки да, в толкалке коды не приходят. Учитывая и странное начисление % на кокодебет - вроде сегодня день шуток, а у форварда день дурака!
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:54

mustbe а вчера тянучка не работала.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:09

  lloydbanksua написав:mustbe а вчера тянучка не работала.


Все работает, только заходил.
joik
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