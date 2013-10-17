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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 10:45
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
А сейчас КОКО free не продлили?
Вроді 12 березня КОКО free капут.
Перечитайте процитированное вами мое сообщение, но чуть выше. Там как раз о том что акция продлевалась по 31.03.2021. Но с сегодня похоже что таки да - капут
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Додано: Чет 01 кві, 2021 10:47
greenozon написав:Порт
Депозитку міняють на Депозитку, якщо вона є в наявності у відділенні
а так да - продукт вже не продають
Читать умеете? Речь шла о продлении срока действия, а не о обмене.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 10:55
Порт написав: greenozon написав:Порт
Депозитку міняють на Депозитку, якщо вона є в наявності у відділенні
а так да - продукт вже не продають
Читать умеете? Речь шла о продлении срока действия, а не о обмене.
чітать умєєтЄ? написав що нові не видають
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Додано: Чет 01 кві, 2021 12:28
апять код подтверждения не приходит, а у вас?
з.ы. пришёл с опозданием, когда уже недействителен - это с 1апреля поздравляют видимо...
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чик
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Додано: Чет 01 кві, 2021 12:39
Толкалка поломалась
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mustbe
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:21
чик написав:
апять код подтверждения не приходит, а у вас?
з.ы. пришёл с опозданием, когда уже недействителен - это с 1апреля поздравляют видимо...
Таки да, в толкалке коды не приходят. Учитывая и странное начисление % на кокодебет - вроде сегодня день шуток, а у форварда день дурака!
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:54
mustbe а вчера тянучка не работала.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:09
lloydbanksua написав:mustbe
а вчера тянучка не работала.
Все работает, только заходил.
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joik
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