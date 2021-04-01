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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4697469846994700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:21

  Mirax написав:Судячи з відгуків форумчан, в банку ті проценти рахують як бик посцяв. :shock:
Напевно від відділення залежить, де гарніші економістки. :lol:

я давно забил на их подсчёт, клиент с 2012 года с тех пор ни разу не сошлось. Успокаивает то что не сходятся копейки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:21

Минутка бесполезной информации.
Кто-нибудь может объяснить, почему процентов 80-90 кодов входа в личный кабинет в интернет-банкинге, а также кодов подтверждения операций у Форварда содержится цифра "6"? о_О
А вишенка на торте - "666". Я такое раз десять минимум получал. Хотя какие там десять, явно больше.
Форвард - банк-шестерка? :?: :?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:Форвард - банк-шестерка?

Тогда уж скорей банк диявола :twisted:
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 4697469846994700
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