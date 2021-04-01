я давно забил на их подсчёт, клиент с 2012 года с тех пор ни разу не сошлось. Успокаивает то что не сходятся копейки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 19:21
Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:21
Минутка бесполезной информации.
Кто-нибудь может объяснить, почему процентов 80-90 кодов входа в личный кабинет в интернет-банкинге, а также кодов подтверждения операций у Форварда содержится цифра "6"? о_О
А вишенка на торте - "666". Я такое раз десять минимум получал. Хотя какие там десять, явно больше.
Форвард - банк-шестерка?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
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