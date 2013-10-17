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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:31
malinin007 написав:
Так дело не в погашении, у меня РД 24.04 была
,
- не ну а что вы хотели - у вас вот то что для нас еще только будущее а у вас оно уже было - ну а общеизвестно, что при искривлении пространства и времени остатки по счету могут быть какие угодно. Так что вы там в будущем гляньте вы ту дату смотрите?
Или может вы в будущем а скунсо-аппка по какой-то причине не перенеслась и вам глубокое прошлое показывает - вот оно и не бьется
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Flamingo
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:33
Поделитесь опытом, плз, можно ли при наличии неименной коко-кредитки оформить дополнительно именную коко-кредитку (за 50 грн судя по тарифу) или неименная при этом заблокируется?
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:05
dr_morgenstern написав:
Поделитесь опытом, плз, можно ли при наличии неименной коко-кредитки оформить дополнительно именную коко-кредитку (за 50 грн судя по тарифу) или неименная при этом заблокируется?
нельзя, ушлых тут уже обрубили
по началу кто успел тот и съел, я успел на 2 дебетку и 1 креду, потом за фопа все потерял, теперь только 1+1
хотя попробуйте, может, наглость сработает, мне, например, трындели что нельзя однйо системы, а потом ОПА, и "ой, я уже открыла"
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cohan
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:39
cohan написав:
нельзя, ушлых тут уже обрубили
по началу кто успел тот и съел, я успел на 2 дебетку и 1 креду
Вопрос был не про дебетки, а про кредитки.
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mustbe
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:59
mustbe написав: cohan написав:
нельзя, ушлых тут уже обрубили
по началу кто успел тот и съел, я успел на 2 дебетку и 1 креду
Вопрос был не про дебетки, а про кредитки.
1+1 , конечно, может сработает если две кредитки и ноль дебеток, но мне кажется маловероятным
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cohan
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Додано: Суб 03 кві, 2021 22:17
cohan написав: mustbe написав: cohan написав:
нельзя, ушлых тут уже обрубили
по началу кто успел тот и съел, я успел на 2 дебетку и 1 креду
Вопрос был не про дебетки, а про кредитки.
1+1 , конечно, может сработает если две кредитки и ноль дебеток, но мне кажется маловероятным
А разве речь у ТС идет не о допке к безымянке? То есть будет 2 карты к одному счету - в этом случаем мне это не кажется маловероятным. Ведь он боится что заблокируется карта. Не счет закроют (а он будет один для двух карт) а именно карту блоканут после выпуска именной. Или я не правильно понимаю фразу "оформить дополнительно именную коко-кредитку (за 50 грн судя по тарифу) или неименная при этом заблокируется?"
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Flamingo
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