Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:31

malinin007 написав: Так дело не в погашении, у меня РД 24.04 была , Так дело не в погашении,

- не ну а что вы хотели - у вас вот то что для нас еще только будущее а у вас оно уже было - ну а общеизвестно, что при искривлении пространства и времени остатки по счету могут быть какие угодно. Так что вы там в будущем гляньте вы ту дату смотрите?Или может вы в будущем а скунсо-аппка по какой-то причине не перенеслась и вам глубокое прошлое показывает - вот оно и не бьется