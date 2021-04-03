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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 18:31
Flamingo написав:
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Там потолок по сумме. Я так понял , когда сезон закривается, человек хочет мегасумми прогнать.
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Goodman
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:45
Goodman написав: Flamingo написав:
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Там потолок по сумме. Я так понял , когда сезон закривается, человек хочет мегасумми прогнать.
Даже если так (хотя в условиях вопроса ничего об этом не сказано), потолок по сумме так или иначе имеется на всех банковских картах дающих более менее интересный кэшбек по комунали. Поэтому для мегасумм по любэ придется использовать по нескольку карт
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Flamingo
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