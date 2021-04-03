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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 18:31
Flamingo написав:
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Там потолок по сумме. Я так понял , когда сезон закривается, человек хочет мегасумми прогнать.
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Goodman
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:45
Goodman написав: Flamingo написав:
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Там потолок по сумме. Я так понял , когда сезон закривается, человек хочет мегасумми прогнать.
Даже если так (хотя в условиях вопроса ничего об этом не сказано), потолок по сумме так или иначе имеется на всех банковских картах дающих более менее интересный кэшбек по комунали. Поэтому для мегасумм по любэ придется использовать по нескольку карт
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Flamingo
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Додано: Нед 04 кві, 2021 21:08
Flamingo написав: Geo2 написав:
Какой банк сейчас дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
К сожалению по Ясно остался только этот месяц, поэтому дальше только Укрсиб
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velvet
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Додано: Нед 04 кві, 2021 21:46
velvet написав: Flamingo написав: Geo2 написав:
Какой банк сейчас
дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
К сожалению по Ясно остался только этот месяц, поэтому дальше только Укрсиб
Прошу прощения, но смею заметить, что не зависимо от чьих либо сожалений - вопрос был задан о конкретном периоде времени - сейчас. А как раз сейчас Ясно лучше Сибаса
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Flamingo
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Додано: Нед 04 кві, 2021 22:22
Flamingo написав:
Прошу прощения, но смею заметить, что не зависимо от чьих либо сожалений - вопрос был задан о конкретном периоде времени - сейчас. А как раз сейчас Ясно лучше Сибаса
Я не написал что карта Укрсиба сейчас лучше карты ПУМБа от Ясно. Было лишь уточнение, что со следующего месяца карта ПУМБа не будет самой выгодной для кешбэка,ведь очень маловероятно что человек будет пользоваться самой выгодной картой только сейчас.
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velvet
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