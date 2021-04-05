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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4699470047014702>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Так дело не в погашении, у меня РД 24.04 была,
- не ну а что вы хотели - у вас вот то что для нас еще только будущее а у вас оно уже было - ну а общеизвестно, что при искривлении пространства и времени остатки по счету могут быть какие угодно. Так что вы там в будущем гляньте вы ту дату смотрите? ;) Или может вы в будущем а скунсо-аппка по какой-то причине не перенеслась и вам глубокое прошлое показывает - вот оно и не бьется :roll: :mrgreen: :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:58

Flamingo
В пятницу и не такое бывает :lol:
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поделитесь опытом, плз, можно ли при наличии неименной коко-кредитки оформить дополнительно именную коко-кредитку (за 50 грн судя по тарифу) или неименная при этом заблокируется?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:05

  dr_morgenstern написав:Поделитесь опытом, плз, можно ли при наличии неименной коко-кредитки оформить дополнительно именную коко-кредитку (за 50 грн судя по тарифу) или неименная при этом заблокируется?


нельзя, ушлых тут уже обрубили

по началу кто успел тот и съел, я успел на 2 дебетку и 1 креду, потом за фопа все потерял, теперь только 1+1

хотя попробуйте, может, наглость сработает, мне, например, трындели что нельзя однйо системы, а потом ОПА, и "ой, я уже открыла"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:39

  cohan написав:нельзя, ушлых тут уже обрубили
по началу кто успел тот и съел, я успел на 2 дебетку и 1 креду

Вопрос был не про дебетки, а про кредитки.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:59

  mustbe написав:
  cohan написав:нельзя, ушлых тут уже обрубили
по началу кто успел тот и съел, я успел на 2 дебетку и 1 креду

Вопрос был не про дебетки, а про кредитки.


1+1 , конечно, может сработает если две кредитки и ноль дебеток, но мне кажется маловероятным
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:17

  cohan написав:
  mustbe написав:
  cohan написав:нельзя, ушлых тут уже обрубили
по началу кто успел тот и съел, я успел на 2 дебетку и 1 креду

Вопрос был не про дебетки, а про кредитки.


1+1 , конечно, может сработает если две кредитки и ноль дебеток, но мне кажется маловероятным

А разве речь у ТС идет не о допке к безымянке? То есть будет 2 карты к одному счету - в этом случаем мне это не кажется маловероятным. Ведь он боится что заблокируется карта. Не счет закроют (а он будет один для двух карт) а именно карту блоканут после выпуска именной. Или я не правильно понимаю фразу "оформить дополнительно именную коко-кредитку (за 50 грн судя по тарифу) или неименная при этом заблокируется?" :?:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Абсолютно верно, нужна не отдельная карта, а допка к имеющейся неименной коко-кред.
Но когда оформлял карту год назад, этот вопрос задавал в отделении - сказали (неуверенно) что допки только к именным.
Вот и интересует вопрос - как сейчас?
Перевыпуск неименной карты на именную (не очень подходит, т.к. карта используется ежедневно) + оформление к ней допки, или можно просто оформить именную допку за 50 грн к имеющейся неименной карте?

Flamingo написав:А разве речь у ТС идет не о допке к безымянке? То есть будет 2 карты к одному счету - в этом случаем мне это не кажется маловероятным. Ведь он боится что заблокируется карта. Не счет закроют (а он будет один для двух карт) а именно карту блоканут после выпуска именной. Или я не правильно понимаю фразу "оформить дополнительно именную коко-кредитку (за 50 грн судя по тарифу) или неименная при этом заблокируется?" :?:
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, люди добрые, здесь КБ по кат. суммируется с партнерским или что в приоритете?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:22

  Aktus написав:Подскажите, люди добрые, здесь КБ по кат. суммируется с партнерским или что в приоритете?


в целом как повезет, мне не везло и получал категорийный (меньше за рестораны) а не Мистеркешевский

но встречались мнения и что суммируется
cohan
 
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