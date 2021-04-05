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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
По аптекам и ликам24 у кого-то есть опыт?
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:03
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:49
Заказывал в этом месяце лекарства на сайте tabletki.ua, рассчитывался за заказ картой в аптеке, КБ прошел как аптеки, насчитали 4 %. На tabletki.ua больше выбор аптек-ближе к дому и меньше цены чем на liki24.com.
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Через лики24 первый заказ выгоднее, чем через таблетки, если прийти по приглашению друга и применить промокод на бесплатную доставку, ещё и кешбек выше чем просто за аптеки.
Ну и огромный плюс, это то, что не нужно самому ходить по аптекам!
Если вдруг нужно приглашение:
Востаннє редагувалось unknownurl в Вів 06 кві, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 кві, 2021 17:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
viewtopic.php?p=5203491#p5203491
Вот вариант именно для этого месяца
Додано: Вів 06 кві, 2021 17:07
Додано: Вів 06 кві, 2021 17:26
Каждому свое
Вариант с liki24 хорош для первого заказа, я у них уже зареген и в прошлом месяце делал заказ, а для того что бы получить очередную вкусняшку надо искать рефералов мне лень, да и прогуляться на карантине самое оно, благо на нужные мне лекарства аптеки с самыми низкими ценами от сайта таблеки.юа находятся в 5-10 минутах ходьбы от дома.
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