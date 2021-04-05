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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4699470047014702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

По аптекам и ликам24 у кого-то есть опыт?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:03

  Aktus написав:По аптекам и ликам24 у кого-то есть опыт?

какой? По ликам КБ будет только если в названии экваера liki24.com
Мне попадался еще какой-то likiX
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:какой?

Опыт оплаты в апреле. Как начисляется КБ, по какой категории?
Aktus
 
Повідомлень: 251
З нами з: 02.11.17
Подякував: 44 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:49

  Aktus написав:
  Ромасик написав:какой?

Опыт оплаты в апреле. Как начисляется КБ, по какой категории?


Заказывал в этом месяце лекарства на сайте tabletki.ua, рассчитывался за заказ картой в аптеке, КБ прошел как аптеки, насчитали 4 %. На tabletki.ua больше выбор аптек-ближе к дому и меньше цены чем на liki24.com.
Михалыч
 
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Подякували: 415 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Михалыч написав:
  Aktus написав:
  Ромасик написав:какой?

Опыт оплаты в апреле. Как начисляется КБ, по какой категории?


Заказывал в этом месяце лекарства на сайте tabletki.ua, рассчитывался за заказ картой в аптеке, КБ прошел как аптеки, насчитали 4 %. На tabletki.ua больше выбор аптек-ближе к дому и меньше цены чем на liki24.com.
Через лики24 первый заказ выгоднее, чем через таблетки, если прийти по приглашению друга и применить промокод на бесплатную доставку, ещё и кешбек выше чем просто за аптеки.
Ну и огромный плюс, это то, что не нужно самому ходить по аптекам!
Если вдруг нужно приглашение: https://liki24.com/register/?r=b25i689k0sg0&v=2
Востаннє редагувалось unknownurl в Вів 06 кві, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Михалыч написав:в этом месяце

viewtopic.php?p=5203491#p5203491
Вот вариант именно для этого месяца
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:07

  Aktus написав:
  Ромасик написав:какой?

Опыт оплаты в апреле. Как начисляется КБ, по какой категории?

нет, в этом месяце еще не платил
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:26

  Aktus написав:
  Михалыч написав:в этом месяце

viewtopic.php?p=5203491#p5203491
Вот вариант именно для этого месяца

Каждому свое :)
Вариант с liki24 хорош для первого заказа, я у них уже зареген и в прошлом месяце делал заказ, а для того что бы получить очередную вкусняшку надо искать рефералов :? мне лень, да и прогуляться на карантине самое оно, благо на нужные мне лекарства аптеки с самыми низкими ценами от сайта таблеки.юа находятся в 5-10 минутах ходьбы от дома.
Михалыч
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 415 раз.
 
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  #<1 ... 4699470047014702
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