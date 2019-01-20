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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 18:33
Кочевник написав:
Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.
Просто пришел в отделение и поменял, щас она с чипом и бесконтактом.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:36
Кочевник написав:
Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.
Шановний клієнте, вітаю! Надайте, будь ласка, у ПП ваш контактний номер телефона, колеги вас проконсультують.
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Support BForward
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:24
А в этом банке есть возможность, как в некоторых других, пофиксить на стороне банка-эмитента платежного средства (в данном случае, Форвард Банка) МСС-коды и категорию, доначислить кешбек?
Принимает ли банк от клиентов лого точки и реальное название, чтобы в дальнейшем пофиксить название торговой точки и убрать абракадабру? Или тут такое не практикуют?
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unknownurl
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:49
unknownurl написав:
А в этом банке есть возможность, как в некоторых других, пофиксить на стороне банка-эмитента платежного средства (в данном случае, Форвард Банка) МСС-коды и категорию, доначислить кешбек?
Принимает ли банк от клиентов лого точки и реальное название, чтобы в дальнейшем пофиксить название торговой точки и убрать абракадабру? Или тут такое не практикуют?
Нафіг-нафіг робити з Форварда другий котобанк.
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Кочевник
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