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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4700470147024703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:33

  Кочевник написав:Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.

Просто пришел в отделение и поменял, щас она с чипом и бесконтактом.
demichh
 
Повідомлень: 2480
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:36

Перевипуск Депозитки

  Кочевник написав:Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.


Шановний клієнте, вітаю! Надайте, будь ласка, у ПП ваш контактний номер телефона, колеги вас проконсультують.
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2763
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

А в этом банке есть возможность, как в некоторых других, пофиксить на стороне банка-эмитента платежного средства (в данном случае, Форвард Банка) МСС-коды и категорию, доначислить кешбек?
Принимает ли банк от клиентов лого точки и реальное название, чтобы в дальнейшем пофиксить название торговой точки и убрать абракадабру? Или тут такое не практикуют?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:49

  unknownurl написав:А в этом банке есть возможность, как в некоторых других, пофиксить на стороне банка-эмитента платежного средства (в данном случае, Форвард Банка) МСС-коды и категорию, доначислить кешбек?
Принимает ли банк от клиентов лого точки и реальное название, чтобы в дальнейшем пофиксить название торговой точки и убрать абракадабру? Или тут такое не практикуют?

Нафіг-нафіг робити з Форварда другий котобанк.
Кочевник
 
Повідомлень: 1912
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  #<1 ... 4700470147024703
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