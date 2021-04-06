|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 18:33
Кочевник написав:
Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.
Просто пришел в отделение и поменял, щас она с чипом и бесконтактом.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2480
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 18:36
Кочевник написав:
Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.
Шановний клієнте, вітаю! Надайте, будь ласка, у ПП ваш контактний номер телефона, колеги вас проконсультують.
-
Support BForward
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2763
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:24
А в этом банке есть возможность, как в некоторых других, пофиксить на стороне банка-эмитента платежного средства (в данном случае, Форвард Банка) МСС-коды и категорию, доначислить кешбек?
Принимает ли банк от клиентов лого точки и реальное название, чтобы в дальнейшем пофиксить название торговой точки и убрать абракадабру? Или тут такое не практикуют?
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 487
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:49
unknownurl написав:
А в этом банке есть возможность, как в некоторых других, пофиксить на стороне банка-эмитента платежного средства (в данном случае, Форвард Банка) МСС-коды и категорию, доначислить кешбек?
Принимает ли банк от клиентов лого точки и реальное название, чтобы в дальнейшем пофиксить название торговой точки и убрать абракадабру? Или тут такое не практикуют?
Нафіг-нафіг робити з Форварда другий котобанк.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 20:01
Кочевник написав: unknownurl написав:
А в этом банке есть возможность, как в некоторых других, пофиксить на стороне банка-эмитента платежного средства (в данном случае, Форвард Банка) МСС-коды и категорию, доначислить кешбек?
Принимает ли банк от клиентов лого точки и реальное название, чтобы в дальнейшем пофиксить название торговой точки и убрать абракадабру? Или тут такое не практикуют?
Нафіг-нафіг робити з Форварда другий котобанк.
Действительно, не нужно, но в выписке билиберда: половина с нормальными названиями и лого, половина с абракадаброй.
Просто интересует, здесь такое есть или нет. Нет - переживём, есть - ок.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 487
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 20:11
demichh написав: Кочевник написав:
Хто нещодавно перевипускав Депозитку? Куди ви зверталися в саппорт? Представник банку мовчить на запити в приватні повідомлення.
Просто пришел в отделение и поменял, щас она с чипом и бесконтактом.
Это в каком городе можно просто прийти и просто получить?
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1933
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:08
Не входит в приложение
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:20
Замість виписки по кредитці прийшла виписка по дебетці. Дивно
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:36
Rimlyanin1 написав:
Замість виписки по кредитці прийшла виписка по дебетці. Дивно
Она не вместо. После того как вы заказали выписку по кредитке - Скунс начинает присылать выписки по всем вашим картсчетам. При чем делает это в день месяца который = "дате заключения договора+1 день". Так что дождитесь РД и на следующий день получите выписку и по кредитке тоже
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6093
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|94392
|11374545
|
Вів 06 кві, 2021 21:50
v57
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19329
|2757124
|
Вів 06 кві, 2021 21:29
ВIВ
|
|7735
|1738955
|
|