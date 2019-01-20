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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4701470247034704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:00

Новая акция от КЛО (горючка)
https://www.forward-bank.com/about/acti ... SMS_070421
ВIВ
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Повідомлень: 115
З нами з: 03.02.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:27

  ВIВ написав:Новая акция от КЛО (горючка)
https://www.forward-bank.com/about/acti ... SMS_070421


И что тут нового? Всю жизнь такой развод был...
jay2004
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 19.02.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

ВIВ написав:Новая акция от КЛО (горючка)
https://www.forward-bank.com/about/acti ... SMS_070421
Данная страница не найдена!
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 320
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 4701470247034704
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