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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:00
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ВIВ
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:27
И что тут нового? Всю жизнь такой развод был...
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jay2004
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:29
Данная страница не найдена!
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:20
Rimlyanin1 написав:
Данная страница не найдена!
А тут: https://www.forward-bank.com/about/actions/
? Акція «ВСІМ СІМ!»
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lel
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:43
lloydbanksua написав:
Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?
12.7
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wolt450
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:45
wolt450 написав: lloydbanksua написав:
Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?
12.7
А де текст про бонус на рік 4,3% лежить?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:50
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав: lloydbanksua написав:
Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?
12.7
А де текс про бонус на рік 4,3% лежить?
В відділенні листочок-розмальовку дають
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wolt450
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:56
wolt450
ви маєте на увазі акцію, що закінчилась офіційно в кінці березня, продовжили на довше?https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
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greenozon
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Вів 06 кві, 2021 21:29
ВIВ
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