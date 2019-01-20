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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4701470247034704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:27

  ВIВ написав:Новая акция от КЛО (горючка)
https://www.forward-bank.com/about/acti ... SMS_070421


И что тут нового? Всю жизнь такой развод был...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

ВIВ написав:Новая акция от КЛО (горючка)
https://www.forward-bank.com/about/acti ... SMS_070421
Данная страница не найдена!
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:20

  Rimlyanin1 написав:
ВIВ написав:Новая акция от КЛО (горючка)
https://www.forward-bank.com/about/acti ... SMS_070421
Данная страница не найдена!

А тут: https://www.forward-bank.com/about/actions/ ? Акція «ВСІМ СІМ!»
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:43

  lloydbanksua написав:Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?

12.7
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:45

  wolt450 написав:
  lloydbanksua написав:Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?

12.7

А де текст про бонус на рік 4,3% лежить?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 07 кві, 2021 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:50

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:
  lloydbanksua написав:Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?

12.7

А де текс про бонус на рік 4,3% лежить?

В відділенні листочок-розмальовку дають :wink:
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:56

wolt450

ви маєте на увазі акцію, що закінчилась офіційно в кінці березня, продовжили на довше?

https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
останнє посилання
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:54

  greenozon написав:wolt450

ви маєте на увазі акцію, що закінчилась офіційно в кінці березня, продовжили на довше?

https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
останнє посилання

Це не депозит
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:52

в банку це називають власне акційний депозит,
а ззовні воно виглядає як поточний рахунок+/++/+++ (який зовсім не поточний в сенсі поточного рахунку)^
чи ви про якийсь ін. продукт згадуєте зараз
greenozon
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