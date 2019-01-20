Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:15
lloydbanksua написав:
Кто-то оформлял этот депозит, долго по времени (с учётом открытия этих текущих счетов +/++/+++)?
15хв
wolt450
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:21
wolt450 написав: lloydbanksua написав:
Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?
12.7
таки 12,75 - там базовая ставка 8,45 + бонус 4,3.
И кому интересно - в листочке написано, что акция продлена до конца мая.
Flamingo
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:43
Flamingo написав: wolt450 написав: lloydbanksua написав:
Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?
12.7
таки 12,75 - там базовая ставка 8,45 + бонус 4,3.
И кому интересно - в листочке написано, что акция продлена до конца мая.
Це коли квлад пролонгується.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:50
Квесторе_поверніться написав:
Це коли квлад пролонгується.
Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.
Flamingo
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:04
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Це коли квлад пролонгується.
Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.
Ну так добавляють 0,05 за лояльність
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... z_0603.pdf
Яка тоді структура 12,75%?
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:28
Flamingo написав:
Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.
Красиво подали. не підкопаєшся
на сайті - кінець, по факту арбайтен
greenozon
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