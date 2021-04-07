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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4702470347044705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:15

  lloydbanksua написав:Кто-то оформлял этот депозит, долго по времени (с учётом открытия этих текущих счетов +/++/+++)?

15хв
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:21

  wolt450 написав:
  lloydbanksua написав:Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?

12.7

таки 12,75 - там базовая ставка 8,45 + бонус 4,3.
И кому интересно - в листочке написано, что акция продлена до конца мая.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:43

  Flamingo написав:
  wolt450 написав:
  lloydbanksua написав:Сколько сейчас %% по так называемому "акционному" депозиту с ежеквартальным кешбеком, 12.75?

12.7

таки 12,75 - там базовая ставка 8,45 + бонус 4,3.
И кому интересно - в листочке написано, что акция продлена до конца мая.

Це коли квлад пролонгується.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Це коли квлад пролонгується.

Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:04

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це коли квлад пролонгується.

Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.

Ну так добавляють 0,05 за лояльність
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... z_0603.pdf
Яка тоді структура 12,75%?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.


Красиво подали. не підкопаєшся :) на сайті - кінець, по факту арбайтен
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Напомните, пожалуйста, максимальную сумму кешбека по коко дебет и коко кредет? Что то не могу найти в тарифах.
envyme1
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:46

  envyme1 написав:Напомните, пожалуйста, максимальную сумму кешбека по коко дебет и коко кредет? Что то не могу найти в тарифах.

1000-кредитка
300-дебетка
greenozon
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