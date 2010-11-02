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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:23
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Це коли квлад пролонгується.
Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.
Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))
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Oberon
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:29
Oberon написав:
Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))
Вот думаю заносить скунсу на депо или нет. По депо 10% и выше остались только стремные банки.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:57
greenozon написав:
якщо сума на вихід значна
Это сколько - больше 50-100-150-200?...
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Vorlon
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:22
Vorlon написав: greenozon написав:
якщо сума на вихід значна
Это сколько - больше 50-100-150-200?...
>400, в мене завжди питаються документи, що супроводжують операцію
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greenozon
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:24
lloydbanksua написав: Oberon написав:
Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))
Вот думаю заносить скунсу на депо или нет. По депо 10% и выше остались только стремные банки.
альтернативу розглядаєте? то й же СімплІнвест чи КС-и
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greenozon
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:36
greenozon Кредитные союзы не рассматриваю.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:57
Oberon написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Це коли квлад пролонгується.
Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.
Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))
8,45% тільки після пролонгації.
Основне шо тіло депо гарантується.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 08 кві, 2021 16:23
Искатель написав:
Вопрос к тем, кто пользуется "Ощадным" (под 7%). Какие есть подводные камни? Пополнять напрямую СЭПом можно?
Ищу, куда переехать с "Конкорда" после 12.04.
Нее, ну так как в Конкорде -- быро пополнить чужую карту по р2р -- тут не выйдет
Сначала нуна будет перегнать на дебетку, а потом уже стрельнуть на свою карту.
Юзайте Моню(5%) или Рояль (6%), как аэродромы подскока
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clientage
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Додано: Чет 08 кві, 2021 17:11
clientage написав: Искатель написав:
Вопрос к тем, кто пользуется "Ощадным" (под 7%). Какие есть подводные камни? Пополнять напрямую СЭПом можно?
Ищу, куда переехать с "Конкорда" после 12.04.
Нее, ну так как в Конкорде -- быро пополнить чужую карту по р2р -- тут не выйдет
Сначала нуна будет перегнать на дебетку, а потом уже стрельнуть на свою карту.
Юзайте Моню(5%) или Рояль (6%), как аэродромы подскока
А что за рояль, в словаре его кажется не было. Это ж не британский банк, правда? 🙂
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Oktawa
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Додано: Чет 08 кві, 2021 17:57
Oktawa написав:
А что за рояль
А назва якої Банки з музикою у Вас асоціюється?
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Квесторе_поверніться
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