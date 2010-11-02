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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4704470547064707>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:23

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це коли квлад пролонгується.

Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.

Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:29

  Oberon написав: Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))

Вот думаю заносить скунсу на депо или нет. По депо 10% и выше остались только стремные банки.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:57

  greenozon написав:якщо сума на вихід значна

Это сколько - больше 50-100-150-200?...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:22

  Vorlon написав:
  greenozon написав:якщо сума на вихід значна

Это сколько - больше 50-100-150-200?...

>400, в мене завжди питаються документи, що супроводжують операцію
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:24

  lloydbanksua написав:
  Oberon написав: Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))

Вот думаю заносить скунсу на депо или нет. По депо 10% и выше остались только стремные банки.


альтернативу розглядаєте? то й же СімплІнвест чи КС-и
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:36

greenozon Кредитные союзы не рассматриваю.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:57

  Oberon написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це коли квлад пролонгується.

Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.

Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))

8,45% тільки після пролонгації.
Основне шо тіло депо гарантується.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:23

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто пользуется "Ощадным" (под 7%). Какие есть подводные камни? Пополнять напрямую СЭПом можно?
Ищу, куда переехать с "Конкорда" после 12.04.

Нее, ну так как в Конкорде -- быро пополнить чужую карту по р2р -- тут не выйдет :)
Сначала нуна будет перегнать на дебетку, а потом уже стрельнуть на свою карту.
Юзайте Моню(5%) или Рояль (6%), как аэродромы подскока :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:11

  clientage написав:
  Искатель написав:Вопрос к тем, кто пользуется "Ощадным" (под 7%). Какие есть подводные камни? Пополнять напрямую СЭПом можно?
Ищу, куда переехать с "Конкорда" после 12.04.

Нее, ну так как в Конкорде -- быро пополнить чужую карту по р2р -- тут не выйдет :)
Сначала нуна будет перегнать на дебетку, а потом уже стрельнуть на свою карту.
Юзайте Моню(5%) или Рояль (6%), как аэродромы подскока :)

А что за рояль, в словаре его кажется не было. Это ж не британский банк, правда? 🙂
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Oktawa написав:А что за рояль

А назва якої Банки з музикою у Вас асоціюється?
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