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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4704470547064707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:А что за рояль

А назва якої Банки з музикою у Вас асоціюється?

Ааа, я кажется поняла. Аккорд ?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:13

  Oktawa написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:А что за рояль

А назва якої Банки з музикою у Вас асоціюється?

Ааа, я кажется поняла. Аккорд ?

Да, раньше у них символ был какой-то рояль. Сейчас его убрали. А "кодовое имя" осталось :)
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:17

Коко кард.
Что за зверь?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25

  Investor_K написав:Коко кард.
Что за зверь?


вкусняшка зверь ))

https://www.forward-bank.com/cards/
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:26

  Investor_K написав:Коко кард.
Что за зверь?

Ви ше не заюзали http://lx4.me/c/M1NMYoaB?
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