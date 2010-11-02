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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:00
Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
А что за рояль
А назва якої Банки з музикою у Вас асоціюється?
Ааа, я кажется поняла. Аккорд ?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:13
Oktawa написав: Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
А что за рояль
А назва якої Банки з музикою у Вас асоціюється?
Ааа, я кажется поняла. Аккорд ?
Да, раньше у них символ был какой-то рояль. Сейчас его убрали. А "кодовое имя" осталось
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:17
Коко кард.
Что за зверь?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25
Investor_K написав:
Коко кард.
Что за зверь?
вкусняшка зверь ))https://www.forward-bank.com/cards/
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:26
Investor_K написав:
Коко кард.
Что за зверь?
Ви ше не заюзали http://lx4.me/c/M1NMYoaB
?
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Квесторе_поверніться
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Чет 08 кві, 2021 13:05
cohan
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